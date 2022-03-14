Дані можна використовувати для перевірок на блокпостах, а також для ідентифікації загиблих

Міністерство оборони України отримало доступ до системи розпізнавання облич американської компанії Clearview AI, яка має базу з 10 млрд фото, 2 млрд з яких – з мережі «ВКонтакте». Дані можна використовувати для перевірок на блокпостах, а також для ідентифікації загиблих. Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Reuters.

«Україна отримує безкоштовний доступ до потужної пошукової системи Clearview AI для облич, що дозволяє українській владі потенційно перевіряти людей на контрольно-пропускних пунктах», – зазначив дипломат та радник Clearview Лі Волоскі.

За даними Reuters, виконавчий директор американського стартапу Clearview Хоан Тон-Тат надіслав до Києва листа з пропозицією допомоги в розкритті російських нападників, боротьбі з дезінформацією та ідентифікації загиблих.

У листі також вказано, що технологія Clearview може бути використана для возз’єднання біженців, які розлучилися зі своїми сім’ями, для виявлення російських оперативників, а також допомоги уряду в розвінчанні неправдивих публікацій у соціальних мережах, які пов’язані з війною. Також за її допомогою можна ідентифікувати загиблих.

У компанії сказали, що мають доступ до понад двох мільярдів зображень із російської соціальної мережі «ВКонтакте» з бази даних, яка налічує понад 10 млрд фотографій.

«Ця база даних може допомогти Україні легше ідентифікувати загиблих, у порівнянні зі встановленням особи за допомогою відбитків пальців. Вона працює, навіть якщо є пошкодження обличчя», – зазначив Тон-Тат.

Він також сказав, що Clearview не повинна використовуватися як єдине джерело ідентифікації. А також додав, що не хотів би, щоби ця технологія використовувалася всупереч Женевським конвенціям. Зазначимо, що деякі країни, зокрема Велика Британія та Австралія, визнали таку практику ідентифікації незаконною.

Наразі невідомо, для чого саме використовуватиме цю технологію Міноборони України. Ймовірно, вже найближчим часом використовувати систему почнуть й інші урядові структури. Наразі міністерство оборони України не надало Reuters відповідь на запит, як саме використовуватимуть технологію.

Зазначимо, що з початку російської агресії західні компанії почали надавати Україні допомогу. Це і фінансова, і гуманітарна допомоги, а також обладнання для Інтернету, засоби кібербезпеки та інші види допомоги. Натомість, у знак солідарності з Україною та в межах санкцій проти Росії західні компанії почали покидати російський ринок.