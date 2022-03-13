Президент України Володимир Зеленський закликав найбільші компанії-розробники програмного забезпечення Microsoft, Oracle і SAP припинити підтримувати свої продукти в Росії та зупинити війну.

«Сьогодні не може бути напіврішень чи напівтонів! Є лише чорне та біле, добро і зло! Ви або за мир, або підтримуєте кривавого російського агресора у вбивстві українських дітей і жінок. Microsoft, Oracle і SAP, припиніть підтримувати свої продукти в Росії, зупиніть війну!», – написав глава Української держави у Twitter.

Нагадаємо, що від початку війни Росії в Україні її економіка зазнала значних втрат. ВВП країни-агресорки уже скоротився 9% (це 30 млрд доларів). Економіка Росії зазнала найгіршого падіння 90-х років. І падіння ВВП на 9% у 2022 році – це початковий прогноз з підрахунками за торішніми цінами.

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