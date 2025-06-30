Канада передала Україні близько 1,7 млрд доларів США (2,3 млрд канадських доларів), що забезпечені доходами від заморожених російських активів у межах ініціативи ERA. Про це у понеділок, 30 червня, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За словами Дениса Шмигаля, від початку 2025 року Україна вже отримала близько 17,6 млрд доларів за рахунок заморожених російських активів, включно з останнім траншем від Канади. Як зауважив прем’єр-міністр, ці гроші необхідні Україні, адже їх спрямовують на виплати компенсацій постраждалим від російської агресії та на відбудову нашої країни.

«Спільно з партнерами змушуємо Росію платити за вчинені нею злочини та руйнування. Вдячний Канаді та усім, хто долучений до цієї програми.

Наполягаємо на повній конфіскації заморожених коштів Росії. Це також буде актом справедливості для попередження агресивних воєн у майбутньому», – написав Денис Шмигаль.

Додамо, що ERA – це ініціатива країн G7, у межах якої Україна має отримати позики загальним обсягом 50 млрд доларів (45,7 млрд євро). Позики сплачуватимуть коштом майбутніх прибутків, отриманих від заморожених російських активів у країнах Європи.

Нагадаємо, 17 червня, премʼєр-міністр Канади Марк Карні оголосив про новий пакет військової допомоги для України на суму 2 млрд канадських доларів (1,5 млрд доларів США). До нового пакета військової допомоги увійдуть безпілотники, гелікоптери та різні боєприпаси.