Уряд Латвії передав Україні перші вісім автомобілів, які конфіскували у п’яних водіїв. Їх отримали армійські частини ЗСУ, Вінницька клінічна лікарня та Територіальне медоб’єднання Куп’янської міськради Харківської області.

Відповідне рішення латвійський уряд ухвалив у вівторок, 7 березня – менш ніж через місяць після того, як цю ініціативу втілили в закон. Згідно з урядовим рішенням, п’ять автомобілів відправлять на фронт, а решту три передадуть медичним закладам, повідомляє Delfi.

Нагадаємо, відповідно до закону, який латвійський парламент ухвалив у лютому, конфісковані транспортні засоби можуть бути безоплатно передані уряду України для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пов'язаної з війною, та підтримки українського суспільства.

Раніше конфісковані у п’яних водіїв автомобілі латвійська влада могла продавати на аукціонах, здавати на переробку чи розбирати на запчастини.