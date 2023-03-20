Танки перевозили за допомогою транспортного літака Ан-124

Норвегія вже доправила в Україну вісім танків Leopard 2 і чотири допоміжні машини. Про це повідомила прес-служба Збройних сил Норвегії.

У відомстві нагадали, що ще 26 січня Норвегія вирішила долучитись до міжнародної передачі танків Україні.

«Незабаром після цього було вирішено, що Норвегія передасть Україні вісім танків типу Leopard 2 і до чотирьох машин підтримки. Танки вже на місці, а в Польщі, під егідою ЄС, триває підготовка особового складу,» – йдеться у повідомленні.

Танки перевозили за допомогою транспортного літака Ан-124. На додаток до переданих восьми танків і допоміжних машин Норвегія надає також кошти на боєприпаси і запасні частини.