Прем'єрка Литви заявила, що частина витрат піде на допомогу українським біженцям

Литва передасть Україні 340 млн євро наступного року. Витрати передбачені литовським бюджетом на 2024 рік, повідомила в інтерв’ю BNS прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте у середу, 4 жовтня.

«Внесок у підтримку України не буде маленьким, і всі ці речі також мають свою вагу. Ми ще повинні все підрахувати і включити, і ми не можемо якось зменшити кошти на допомогу», – повідомила Інгріда Шимоніте.

Більшість додаткових виплат протягом найближчих років Литва буде виділяти для підтримки українських біженців та іншої допомоги для країни. За словами литовської прем’єрки, Литва продовжуватиме надавати Україні підтримку, якщо країни ЄС не погодять бюджет на 50 млрд із допомогою Україні.

Інгріда Шимоніте повідомила, що сума допомоги Україні, запланована на 2024 рік, становить приблизно 0,4% ВВП. Це – приблизно 340 млн євро.

Нагадаємо, на початку вересня Литва оголосила про передачу півтора мільйона боєприпасів для України. Їх передали в межах військової підтримки Сил оборони України. Зазначимо, за 2023 рік Литва передала вертольоти Мі-8, зенітні установки Л-70 з боєприпасами, бронетранспортери М113, мільйони патронів та боєприпаси до гранатометів, а згодом передасть ще ракетні комплекси NASAMS, засоби протидії, матеріально-технічне обладнання та інше забезпечення.