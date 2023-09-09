Який саме тип боєприпасів передала Литва, не уточнюється

Міністерство оборони Литви оголосило, що передало для України 1,5 млн боєприпасів на потреби Сил оборони. Про це повідомили у прес-службі Міноборони Литви у п'ятницю, 8 вересня.

«Литва продовжує надавати безперебійну військову підтримку Україні, і сьогодні передала країні, що воює, півтора мільйона боєприпасів», – повідомили у прес-службі литовського міністерства.

Які саме боєприпаси передала Україні Литва, не уточнюється.

У міністерстві оборони Литви нагадали, що цьогоріч країна вже передала вертольоти Мі-8, зенітні установки Л-70 з боєприпасами, бронетранспортери М113, мільйони патронів та боєприпаси до гранатометів. У прес-службі Міноборони Литви додали, що скоро країна передасть на потреби ЗСУ ракетні комплекси NASAMS, засоби протидії, матеріально-технічне обладнання та інше забезпечення.

Загалом Литва вже виділила для допомоги Україні понад 1 млрд євро або понад 1,2% від власного ВВП. Половина від цієї суми становить військова підтримка. За даними прес-служби, очікується, що Литва передасть ще 200 млн євро протягом 2024-2026 років.

Нагадаємо, 8 вересня командувач Сухопутних сил Данії генерал-майор Арпе Нільсен заявив, що Україна отримала перші 10 танків Leopard 1 від Данії. Більша кількість танків Leopard 1A5 перебувають у дорозі. Данія пожертвувала Україні ці танки спільно з Нідерландами та Німеччиною.