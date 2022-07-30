Машини Iveco LAV III мають гарні мобільність та захист

Уряд Норвегії надає Україні 14 броньованих машин Iveco LAV III. Україна отримає їх на додачу до артилерії, переносних засобів ППО та БТР, які Норвегія вже надала раніше.

«Машини затребувані українською владою та постачаються на додаток до іншої військової техніки, такої як артилерія, переносні зенітні комплекси та бронетранспортери, які Норвегія вже передала Україні», – йдеться в повідомленні прес-служби уряду Норвегії.

Зазначається, що такі машини використовували норвезькі війська в Афганістані. Вони мають гарні мобільність та захист.

Міністр оборони Бьорн Арільд Грам зазначив, що Норвегія постійно оцінює, яку військову допомогу може надати Україні в боротьбі проти російської агресії.

Iveco LAV III – армійські багатоцільові позашляховики, які мають броньований корпус. В базовій комплектації вони мають вагу 7 т та можуть розвивати максимальну швидкість – 130 км/год, запас ходу становить 600 км. Cтаном на 2016 рік у Збройних силах Норвегії було 170 автомобілів Iveco LAV у різних варіантах.