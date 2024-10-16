Гроші виділяють в рамках Європейського інструменту міжнародного співробітництва у сфері ядерної безпеки

Європейська комісія виділила 3 млн євро для роботи моніторингових місій МАГАТЕ на атомних електростанціях України. Про це повідомило Міністерство енергетики 15 жовтня.

Гроші виділяють в рамках Європейського інструменту міжнародного співробітництва у сфері ядерної безпеки.

Єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон зауважила, що російські атаки на критично важливі для роботи українських АЕС підстанції створюють серйозні загрози, тому Європейська комісія підтримує роботу місій МАГАТЕ на цих об’єктах.

«Російські атаки на критично важливі для роботи українських АЕС підстанції створюють серйозні загрози. Ми підтримуємо роботу місій МАГАТЕ на таких підстанціях, і для забезпечення відповідних потреб виділяємо 3 млн євро», – зазначила вона.

Міністр енергетики України Герман Галущенко, наголосив, що міжнародна увага до цього питання на найвищому рівні є надзвичайно важливою, адже такі атаки є прямою загрозою ядерній безпеці.

Атака росіян на українські АЕС

Нагадаємо, 21 вересня міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що Росія готує удари по критичних об’єктах ядерної енергетики України. Здійснити атаки окупанти планують напередодні зими. Росіяни можуть атакувати відкриті розподільчі пристрої станцій та підстанції передачі, що створює ризик глобального ядерного інциденту.

24 вересня президент України Володимир Зеленський підтвердив слова Сибіги, що Росія хоче завдати ударів по трьох українських атомних енергостанціях. За словами президента, Україна має відповідні докази.