Україна переправила модернізований літак «Руслан» до Німеччини
Вдосконалений «Руслан» продовжить літати на міжнародному напрямку
Компанія «Антонов» завершила багаторічний проєкт із модернізації транспортного літака «Руслан» та 11 липня успішно переправила його до Німеччини. Про це у середу, 16 липня, повідомили на сторінці компанії у фейсбуці.
«АТ «Антонов» завершило складний багаторічний проєкт із глибокої модернізації одного зі своїх легендарних транспортних літаків Ан-124-100 серійний №0706», – йдеться в повідомленні.
Літак був виготовлений у 1994 році та здійснив понад 5,5 тис. польотів. Роботи з модернізації розпочалися у 2021 році, щоб замінити основні комплектуючі, які виготовлялися в Росії, на сучасні комплектуючі західного і українського виробництва. Проте через повномасштабну агресію Москви у 2022 році роботи були частково призупинені. На той момент літак перебував у розібраному стані, однак команді компанії вдалося відновити роботи та завершити модернізацію у червні 2025 року.
11 липня літак вдалося переправити до Німеччини, тепер вдосконалений «Руслан» продовжить літати та служити Україні вже на міжнародному напрямку.
«Релокація «Руслана» стала не просто технічним рішенням, а символом стійкості, професіоналізму та єдності українських авіабудівників. Вдосконалений «Руслан» продовжить літати та служити Україні вже на міжнародному напрямку», – додали в компанії.
Нагадаємо, у квітні українська авіакомпанія SkyUp вперше з 2022 року відновила регулярні польоти.
23 травня стало відомо, що SkyUp Airlines починає здійснювати нові прямі рейси з Польщі до Греції, Кіпру та Болгарії.