11 липня літак вдалося переправити до Німеччини

Компанія «Антонов» завершила багаторічний проєкт із модернізації транспортного літака «Руслан» та 11 липня успішно переправила його до Німеччини. Про це у середу, 16 липня, повідомили на сторінці компанії у фейсбуці.

«АТ «Антонов» завершило складний багаторічний проєкт із глибокої модернізації одного зі своїх легендарних транспортних літаків Ан-124-100 серійний №0706», – йдеться в повідомленні.

Літак був виготовлений у 1994 році та здійснив понад 5,5 тис. польотів. Роботи з модернізації розпочалися у 2021 році, щоб замінити основні комплектуючі, які виготовлялися в Росії, на сучасні комплектуючі західного і українського виробництва. Проте через повномасштабну агресію Москви у 2022 році роботи були частково призупинені. На той момент літак перебував у розібраному стані, однак команді компанії вдалося відновити роботи та завершити модернізацію у червні 2025 року.

11 липня літак вдалося переправити до Німеччини, тепер вдосконалений «Руслан» продовжить літати та служити Україні вже на міжнародному напрямку.

«Релокація «Руслана» стала не просто технічним рішенням, а символом стійкості, професіоналізму та єдності українських авіабудівників. Вдосконалений «Руслан» продовжить літати та служити Україні вже на міжнародному напрямку», – додали в компанії.

Нагадаємо, у квітні українська авіакомпанія SkyUp вперше з 2022 року відновила регулярні польоти.

23 травня стало відомо, що SkyUp Airlines починає здійснювати нові прямі рейси з Польщі до Греції, Кіпру та Болгарії.