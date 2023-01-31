Міжнародна антикорупційна організація Transparency International опублікувала результати дослідження «Індекс сприйняття корупції-2022», в якому Україна отримала 33 бали та посіла 116-те місце серед 180 країн світу. Звіт опублікували на сайті організації у вівторок, 31 січня.

Порівняно з попереднім роком, Україна набрала додатковий бал за 100-бальною системою і піднялась на шість позицій.

«За останні 10 років показник України зріс на 8 балів. Набрані Україною бали у 2022 році – це найвищий показник країни з часу запуску оновленої методології СРІ», – йдеться у звіті Transparency International.

У колонці для УП виконавчий директор TIU Андрій Боровик розповів, що на покращення становища України в цьому рейтингу вплинула низка чинників: призначення нового керівника САП, що прискорило розслідування корупційних злочинів, покращення роботи ВАКС, ухвалення Антикорупційної стратегії та розвиток системи приватизації держмайна.

Серед інших країн-сусідів України найкращі позиції у Польщі. Вона втратила один бал, але зберігає високе 45 місце з 55 балами. Покращити свої показники за рік вдалося Словаччині, яка посіла 49 місце, Румунії – 63 місце та Молдові – 91 місце.

Перші місця в рейтингу сприйняття корупції займають Данія (90 балів), Фінляндія і Нова Зеландія (по 87 балів), останні – Сомалі (12 балів), Сирія і Південний Судан (по 13 балів).