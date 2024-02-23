Комерційний обмін з Угорщиною стартував 23 лютого

Україна розпочала здійснювати комерційний обмін електроенергією за європейськими правилами вже з п’ятою країною ЄС. Йдеться про Угорщину, торгівля з якою стартувала у п’ятницю, 23 лютого, повідомили у прес-службі «Укренерго».

«Вчора, 22 лютого, “Укренерго” провело перші спільні аукціони з розподілу доступу до міждержавних інтерконекторів між Україною та Угорщиною на європейській універсальній платформі розподілу JAO (Joint Allocation Office). Це означає, що відсьогодні Україна почала здійснювати комерційний обмін електроенергією за європейськими правилами ще з однією країною ЄС», – повідомили у прес-службі компанії.

Угорщина стала п’ятою країною, куди Україна здійснює експорт електроенергії. Українську енергію також отримують:

Польща;

Румунія;

Молдова;

Словаччина.

Загальний обсяг експорту електроенергії з України станом на 23 лютого 2 793 МВт/год, з максимальною потужністю в окремі години до 295 МВт.

У прес-службі «Укренерго» зазначили, що з усіх цих країн Україна також імпортує електроенергію. Зокрема, імпорт здійснюється у ранкові та вечірні години, коли на мережу йде найбільше навантаження. З Молдови електроенергію імпортують у нічний час.

Загалом Україна імпортує 1018 МВт/год, з максимальною потужністю в окремі години до 194 МВт. У прес-службі НЕК зазначили, що з 1 грудня 2023 року можливість імпорту енергії до України з європейських країн складає 170 МВт.

Нагадаємо, наприкінці грудня Україна надала аварійну допомогу енергосистемі Польщі. Зокрема, на прохання польського оператора системи передачі PSE Україна отримала надлишок електроенергії, здійснивши аварійну допомогу країні-сусіду.