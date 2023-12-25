За аварійну підтримку Україна отримала надлишок електроенергії

Україна у ніч на понеділок, 25 грудня, надала аварійну допомогу польському оператору системи передачі PSE. Національна енергетична компанія «Укренерго» перенаправила надлишок електроенергії польських енергосистем, повідомили у прес-службі «Укренерго».

Польський оператор подав запит на активацію аварійної допомоги з України через надлишок електроенергії у системі. У НЕК «Укренерго» підкреслили, що імпорт, який здійснила Україні у ніч на Різдво, не є комерційним імпортом, а видом аварійної допомоги країні-сусіду.

«Сьогодні вночі на запит польського оператора PSE була активована аварійна допомога для енергосистеми Польщі загальним обсягом 3050 МВт/год. Це не комерційний імпорт, а саме один з видів аварійної допомоги. Польська енергосистема вночі у святковий день мала надлишок електроенергії та запросила у країн-сусідів допомоги у її споживанні. Україна таким чином отримала додатковий обсяг електроенергії», – повідомили у прес-службі компанії.

НЕК «Укренерго» додало, що станом на 25 грудня експорт електроенергії до інших країн з боку України відсутній. Водночас електроенергія імпортується зі Словаччини, Польщі, Румунії та Молдови.

Нагадаємо, наприкінці листопада «Укренерго» вперше за тривалий час зафіксувало дефіцит в енергосистемі. За прогнозами диспетчерського центру «Укренерго», у вечірні години дефіцит може збільшуватися через похолодання, підвищену аварійність електростанцій та недостатній обсяг імпорту електроенергії з Євросоюзу.