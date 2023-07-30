Наступного тижня Україна розпочне переговори зі США щодо двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій у межах Спільної декларації про підтримку нашої держави, повідомив у неділю, 30 липня, керівник Офісу президента Андрій Єрмак на Конгресі місцевих та регіональних влад в Івано-Франківську.

За його словами, ці гарантії діятимуть до набуття Україною членства в НАТО. Єрмак наголосив, що Україна вже працює над двосторонніми угодами з партнерами.

«І зроблю невеличкий анонс: ми починаємо відповідні переговори зі Сполученими Штатами наступного тижня. Безпекові гарантії для України будуть конкретними й довготривалими зобов’язаннями, що забезпечать здатність України перемагати зараз і стримувати російську агресію в майбутньому. Це будуть чітко описані формати й механізми підтримки», – сказав керівник Офісу президента.

Раніше країни G7 на саміті НАТО у Вільнюсі погодили рамковий документ щодо гарантій безпеки для України. Документ передбачає, що Україна має домовлятися з кожною країною-партнеркою про тип таких гарантій. Ці гарантії діятимуть до набуття Україною членства в НАТО. До декларації, яку лідери G7 підписали у Вільнюсі вже приєдналися понад десять інших країн, і майже щотижня долучаються нові, стверджує Єрмак. З тими, хто підтримав декларацію, Україна укладе систему двосторонніх договорів, що міститимуть конкретні гарантії безпеки.