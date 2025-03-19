Володимир Труш повернувся додому 19 березня 2025 року

У середу, 19 березня, з російського полону повернулися десять прикарпатців. Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

«Важливі новини для Прикарпаття. Серед звільнених полонених - 10 наших земляків, з них 9 захисників. Результативна робота команди Президента! Нехай кожна родина дочекається своїх найрідніших», – написала Світлана Онищук.

Серед тих, хто повернувся додому, є військовий із Бурштина Володимир «Малюк» Труш. За інформацією Бурштинської міської ради, він перебував у неволі з червня 2024 року. Труш воював у 24 окремій механізованій бригаді імені короля Данила.

«Суспільне» повідомило, що вдома тепер 22-річний «азовець» з Франківська Ігор Логай. Захисник потрапив в середині травня 2022 року.

«Мені подзвонили з координаційного штабу і сказали: "Пані Зоряно, з вами дуже хочуть поговорити". І, чую, Ігор каже мені: "Мамулечка, ти мене дочекалася". Це були його перші слова», – сказала мама військового Зоряна Логай.

Також додому повернулися такі прикарпатці:

Ігор Король, який служив в мотопіхотному батальйоні та зник безвісти влітку 2022 року;

Ігор Лисак з Галицької громади та зник безвісти влітку 2024 року;

Олександр Медвідь з Калуського району, що зник безвісти влітку 2022 року на Херсонщині;

Микола Сухіна з Коломийщини, який зник безвісти в липні 2023 року в Луганській області;

Володимир Федорич з Калуського району, який вважався зниклим безвісти з грудня 2024 року;

Віталій Федорів з Богородчанщини, що воював на Луганщині та зник безвісти влітку 2022 року;

Роман Хомин з Долинщини, який зник безвісти у вересні 2024 року;

Сергій Леонов з Івано-Франківської громади.

Додамо, що Україна 19 березня провела 65-й обмін і повернула з російського полону 175 захисників. Президент Володимир Зеленський розповів, що 22 українці повернулися поза обміном – вони мають важкі поранення. Серед тих, хто тепер вдома, є 149 військових ЗСУ та четверо бійців ТрО, 11 бійців ВМС, восьмеро Нацгвардійців (троє з полку «Азов»), троє прикордонників.