Україна повернула додому дев'ятьох захисників із Прикарпаття
Також додому повернувся один цивільний прикарпатець
У середу, 19 березня, з російського полону повернулися десять прикарпатців. Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.
«Важливі новини для Прикарпаття. Серед звільнених полонених - 10 наших земляків, з них 9 захисників. Результативна робота команди Президента! Нехай кожна родина дочекається своїх найрідніших», – написала Світлана Онищук.
Серед тих, хто повернувся додому, є військовий із Бурштина Володимир «Малюк» Труш. За інформацією Бурштинської міської ради, він перебував у неволі з червня 2024 року. Труш воював у 24 окремій механізованій бригаді імені короля Данила.
«Суспільне» повідомило, що вдома тепер 22-річний «азовець» з Франківська Ігор Логай. Захисник потрапив в середині травня 2022 року.
«Мені подзвонили з координаційного штабу і сказали: "Пані Зоряно, з вами дуже хочуть поговорити". І, чую, Ігор каже мені: "Мамулечка, ти мене дочекалася". Це були його перші слова», – сказала мама військового Зоряна Логай.
Також додому повернулися такі прикарпатці:
- Ігор Король, який служив в мотопіхотному батальйоні та зник безвісти влітку 2022 року;
- Ігор Лисак з Галицької громади та зник безвісти влітку 2024 року;
- Олександр Медвідь з Калуського району, що зник безвісти влітку 2022 року на Херсонщині;
- Микола Сухіна з Коломийщини, який зник безвісти в липні 2023 року в Луганській області;
- Володимир Федорич з Калуського району, який вважався зниклим безвісти з грудня 2024 року;
- Віталій Федорів з Богородчанщини, що воював на Луганщині та зник безвісти влітку 2022 року;
- Роман Хомин з Долинщини, який зник безвісти у вересні 2024 року;
- Сергій Леонов з Івано-Франківської громади.
Додамо, що Україна 19 березня провела 65-й обмін і повернула з російського полону 175 захисників. Президент Володимир Зеленський розповів, що 22 українці повернулися поза обміном – вони мають важкі поранення. Серед тих, хто тепер вдома, є 149 військових ЗСУ та четверо бійців ТрО, 11 бійців ВМС, восьмеро Нацгвардійців (троє з полку «Азов»), троє прикордонників.