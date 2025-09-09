Українці підходять до поєдинку з серйозними кадровими проблемами

У вівторок, 9 вересня, збірна України зіграє свій другий матч в межах відбору на ЧС-2026. Суперником «синьо-жовтих» буде команда Азербайджану. Зустріч відбудеться в Баку на Республіканському стадіоні імені Тофіка Бахрамова. Гра розпочнеться о 19:00 за київським часом.

У першому турі Україна зазнала прикрої поразки від Франції з рахунком 2:0 (голи забивали Майкл Олісе та Кіліан Мбаппе). Своєю чергою Азербайджан був розгромлений Ісландією (0:5).

Вже після матчу з французами стало відомо, що українцям не допоможе Віктор Циганков. Півзахисник «Жирони» прибув у збірну України з м'язовим ушкодженням, якого зазнав у клубі. Перед матчем з Францією Віктор пропустив відкрите тренування «синьо-жовтих», а потім не потрапив до заявки команди на гру з «трикольоровими». Тренерський штаб Сергія Реброва сподівався, що півзахисник зможе відновитися до поєдинку з Азербайджаном, однак цього не сталось.

До слова, Циганков став п'ятою втратою збірної України на старті кваліфікації ЧС-2026. Ще перед першим поєдинком зі складу вибули травмовані Олександр Тимчик, Віталій Миколенко, Роман Яремчук, а також воротар «Реала» Андрій Лунін.

У своїй історії Україна та Азербайджан зустрічались двічі. У лютому 2006 року в товариському матчі в Баку команди розійшлись миром (0:0), а в серпні цього ж року вже в Києві «синьо-жовті» рознесли суперника з рахунком 6:0 (голи тоді забивали Андрій Воронін, Сергій Назаренко, Руслан Ротань, Олег Гусєв, Андрій Воробей та Олексій Бєлік).

FAVBET фаворитом матчу вважає Україну. На її перемогу дають 1,62, тоді як успіх Азербайджану оцінюють у 5,70. Нічия котирується в 4,10. Фахівці очікують від команд великої кількості забитих голів: стандартний тотал 2,5 більше становить 1,88, тоді як тотал менше 2,5 – 1,98.

Де дивитися матч відбору ЧС-2026 між збірними Азербайджану та України

Цей та інші матчі збірної України в межах відбору на ЧС-2026 ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO на OTT-платформі за передплатами «Оптимальна», «Спорт», «Максимальна» і «MEGOPACK N+S» та безплатно на телеканалі «MEGOGO СПОРТ» в ефірі Т2 і кабельних мережах.

Переглянути гру на платформі MEGOGO можна в підрозділі «Футбол» в розділі «Спорт», на каналі «MEGOGO Футбол Перший» та на окремому поп-ап каналі в розділі «Телебачення», що з’явиться на сервісі в день події.

Нагадаємо, переможець квартету напряму вийде на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф. Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.