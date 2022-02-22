Українська делегація у Тристоронній контактній групі проводеде консультації з ОБСЄ та країнами «нормандської четвірки» щодо подальшого формату переговорного процесу через визнання Росією своїх терористичних організацій «Л/ДНР».

«В ситуації, яка склалась ми будемо проводити консультації з діючим головуванням в ОБСЄ, Координатором від ОБСЄ та країнами Нормандської четвірки щодо подальшого формату переговорного процесу», – зазначено в повідомленні делегації від 22 лютого.

Делегація засудила рішення російської влади та заявила, що це свідчить про свідомий вихід РФ з Мінських домовленостей. Вона нагадала, що протягом минулого тижня Росія неодноразово ухилялась від участі в консультаціях в форматі ТКГ, «реалізуючи свій план за допомогою ескалації безпекової ситуації на лінї розмежування».

Російський президент Володимир Путін 21 лютого підписав укази про визнання «незалежності» «ДНР» та «ЛНР» – маріонеткових квазідержавних утворень на окупованих територіях Донецької та Луганської областей України.

Своїми указами про визнання ОРДЛО президент РФ Володимир Путін наказав направити на схід України російські війська. Водночас очевидці в окупованому Донецьку повідомили про рух великих ешелонів російської техніки та військових із центру міста в напрямку до лінії зіткнення