Українські правоохоронці розслідують імовірну роль Білорусі в примусовому переміщенні дітей з тимчасово окупованих Росією територій, повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін у коментарі агенції Reuters.

Він розповів, що Офіс генпрокурора порушив кримінальне провадження за фактом «примусового перевезення/депортації понад 19 тисяч дітей» з окупованих областей Донецька, Луганська, Запоріжжя, Херсона та Харкова, в тому числі до Білорусі.

«Факт та обставини вивезення українських дітей з тимчасово окупованих територій України до так званих оздоровчих таборів на території Білорусі наразі розслідуються у межах цієї кримінальної справи», – зазначив Костін.

Нагадаємо, 22 травня лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська звинуватила президента Алєксандра Лукашенка у воєнних злочинах за те, що він особисто міг відати наказ про незаконну передачу українських дітей-сиріт. За оцінками лідерки білоруської опозиції, Лукашенко сприяв вивезенню з України щонайменше 2150 дітей. Частину з них відправили до табору Дубрава, який пов’язаний з білоруським диктатором, пише The Guardian.