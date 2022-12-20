Україну нагородили за героїзм народу та протистояння агресору

Впливовий англійський журнал The Economist назвав Україну країною 2022 року «за героїзм народу та протистояння агресору». У виданні зазначили, що вибір України був «очевидним», йдеться на сайті інформаційного агентства.

«Цього року, вперше після того, як ми почали називати країни року 2013 року, вибір очевидний. Це може бути тільки Україна», – наголосили у популярному виданні.

У виданні також виділили чотири якості українців, які найбільше проявилися цього року.

Скріншот з сайту The Economist

По-перше, героїзм, адже президент Росії Владімір Путін очікував, що українська армія «зігнеться» перед російською, однак цього не сталося.

«Українці стояли і билися. Професори, сантехніки та поп-зірки вступили в армію, міняючи зручні ліжка на морозні лисячі нори та ризик агонічної смерті. Бій за боєм вони розбили росіян. Захищаючись від агресора, який оспорював право їхньої країни на існування як незалежної держави, вони знайшли нове почуття нації», — йдеться у повідомленні.

По-друге, винахідливість, адже українці помітили слабкі місця своїх ворогів, підірвали їхні запаси палива та боєприпасів і швидко навчилися використовувати нову зброю, надану Заходом.

Журналісти The Economist відзначили стійкість українців. У журналі відмітили, що жахи, «яких завдає пан Путін», не впливає на моральних дух громадян України: коли немає води, розтоплюють сніг, а коли нема електрики, йдуть у кафе або сплять в офісах, де й працюють.

Крім того, Україна стала джерелом натхнення для багатьох пригноблених людей або країн по всьому світу, довівши, що «аутсайдери» можуть протистояти «навіть величезним хуліганам».

Як інформував ZAXID.NET, раніше народ України та президент Володимир Зеленський були відзначені премією Сахарова від Європарламенту «За свободу думки».

Також президент України Володимир Зеленський став найвпливовішою людиною 2022 року за результатами опитування читачів американського журналу Time.

Крім того, Володимир Зеленський став «Людиною року» за версією британського видання Financial Times. Його визнали «втіленням мужності та стійкості українського народу в його боротьбі проти російської агресії».

Американське видання Politico визнало президента Володимира Зеленського найвпливовішою людиною в Європі.