Найбільшими користувачами криптовалют є США, Україна, Нігерія та інші країни

У період між липнем 2023 року та липнем 2024 року Україна стала одним із найбільших світових користувачів криптовалют. Упродовж цього часу країна отримала криптовалютних надходжень на 106 млрд доларів та витратила еквівалент 882 млн доларів у гривні на придбання цифрової валюти. Про це йдеться в останньому виданні флагманського економічного звіту Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Зростання криптоактивності в Україні зумовлене здебільшого великими інституційними переказами (в діапазоні від 1 млн до 10 млн доларів) та професійними транзакціями середнього масштабу (від 10 тис. до 1 млн доларів).

Як зауважив проект «Ціна держави» неурядового центру соціально-економічних досліджень «CASE Україна», 106 млрд доларів отриманих криптовалютних надходжень – це 55,5% ВВП країни.

Частка населення, що володіє криптовалютами. Графіка ЄБРР

Згідно з інфографікою ЄБРР, в Україні десь 11% населення володіє криптовалютами, це друге місце з-поміж 147 країн у дослідженні. Лідером є США, там цифровими грошима оперують понад 15% населення. У десятці найбільших користувачів є також Нігерія, РФ, Туреччина, Марокко, Німеччина та Велика Британія.