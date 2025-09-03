Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №10225-д про легалізацію ринку з віртуальних активів в Україні та визначення правил їх оподаткування. Про це в середу, 3 вересня, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Відповідний законопроєкт підтримали 246 народних депутатів. Железняк зазначив, що до другого читання в документі з’явиться «багато змін».

«Податки загальні будуть (18+5%) з прибутку і перший рік буде пільгова ставка 5% з виходу у фіат у перший рік). Хто регулятор (НБУ чи НКЦПФР) досі не відомо», – написав депутат.

Результати голосування за законопроєкт №10225-д (Фото Ярослава Железняка)

За словами голови комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, який також є співініціатором законопроєкту, цей документ формує правове поле для розвитку сучасного фінансового ринку та цифрової економіки.

Нагадаємо, законопроєкт №10225 про легалізацію криптовалюти внесли до Верховної Ради в листопаді 2023 року. У квітні 2024 року профільний комітет рекомендував парламенту ухвалити у першому читанні за основу доопрацьований законопроєкт – №10225-д.

«Економічна правда» писала, що законопроєкт вводить правила оподаткування криптоактивів і вносить зміни до низки інших законів, зокрема уточнює правила емісії віртуальних активів та умови їхнього допуску на ринок.

Законопроєкт класифікує криптоактиви на три групи:

криптоактиви, вартість яких залежить від певних активів (наприклад, акцій);

криптоактиви, прив’язані до певних валют (наприклад, USDT);

усі інші криптоактиви.

До перших двох категорій криптоактивів встановлять вимоги щодо резервування активів або валют, до яких прив’язана вартість відповідних токенів. Для випуску віртуальних активів третьої категорії необхідно буде зареєструвати спеціальну «білу книгу» з детальною інформацією про актив та його емітента.

Контроль за достатністю резервів, що забезпечують стабільну вартість токенів, а також допуск інших віртуальних активів до торгів здійснюватиме регулятор крипторинку.