Процес відключення від криптобіржі в Росії займе до одного року

Криптогігант Binance оголосив про вихід з російського ринку. У заяві криптобіржі, опублікованій у середу, 27 вересня, йдеться, що вона уклала угоду про повний продаж свого бізнесу в Росії компанії CommEX.

CommEX буде займатися російськими активами після виходу Binance з російського ринку. Нові користувачі в Росії будуть частково перенаправлятися одразу на сервіси російської криптобіржі.

«Дивлячись у майбутнє, ми визнаємо, що робота в Росії несумісна зі стратегією Binance щодо дотримання вимог. У рамках цієї угоди у Binance не залишиться права на отримання частини прибутку після продажу і можливості зворотного викупу часток у бізнесі», – повідомив директор з дотримання нормативних вимог біржі Ной Перлман.

У Binance повідомили, що процес відключення від криптобіржі займе до одного року. Росіяни зможуть зберегти свої активи.

Усі бізнес-напрямки криптобіржі та сервіси Binance будуть поступово закриватися. У заяві йдеться, що криптобіржа повністю зупинить свою діяльність у Росії. Водночас фінансові подробиці угоди з CommEX не розголошуються.