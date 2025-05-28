Надходження на рахунки Wise і Payoneer можуть оподатковуватися за двома різними схемами

В Україні фізичні особи підприємці, які працюють на третій групі спрощеної системи оподаткування, можуть працювати із закордонними клієнтами. ФОПи III групи можуть, відповідно, отримувати платежі у валюті на рахунки в системах Wise або Payoneer. Є два варіанти оподаткування цих надходжень, розповів податковий консультант Михайло Смокович у своєму каналі «Про податки ФОП».

Як оподатковуються гроші на рахунках у Wise і Payoneer

Якщо гроші надійшли на рахунки у Payoneer або Wise, а потім перераховані на рахунки ФОП в банках України, то вони включаються до доходу ФОПу. Відповідно, ця сума входить до тієї, з якої розраховується сума єдиного податку наприкінці звітного періоду.

Нагадаємо, у 2025 році ФОПи III групи сплачують з доходів 5% єдиного податку та 1% військового збору. Також вони щоквартально сплачують ЄСВ із розрахунку 1760 грн на місяць. Проте ЄСВ не стосується доходів ФОПа.

Якщо гроші на кінець звітного періоду залишаються на рахунках Payoneer і Wise, то вони оподатковуються як доходи фізичних осіб – 18% податку на доходи фізосіб (ПДФО) і ще 5% – військовий збір. Разом ідеться про 23% податків.

Чи може ФОП отримувати дохід в криптовалюті

Податкова служба зазначає, що криптовалюта в Україні не має визначеного правового статусу, тому немає нормативної бази для її використання. Іншими словами, доходи в криптовалюті перебувають поза законом.