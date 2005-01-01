Україна стала першою в рейтингу паспортів серед країн СНД

СуспільствоВолодимир Пиріг, сьогодні, 15:582031

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Український паспорт визнали найбільш впливовим серед паспортів пострадянських країн, за винятком країн Балтії, проте в рейтингу паспортів світу він розташований поки на 44-му місці, свідчать результати дослідження компанії Henley & Partners, яка щорічно складає «Індекс паспортів».

Рейтинг головним чином базується на можливості володаря паспорта відвідувати різні країни без візи. У 2018 році були проаналізовані 200 країн і територій. Українці, які володіють біометричним паспортом можуть відвідати 114 країн світу.

«Україна істотно поліпшила свої позиції завдяки отриманню безвізового доступу до країн Шенгенської зони в 2017 році. Росія зайняла 48 місце в Індексі, розділивши його з Молдовою і Чорногорією», – йдеться в коментарі до рейтингу.

За даними експертів, практично всі країни СНД поліпшили показники 2017 року з кількості країн з безвізовим в'їздом.

Упродовж останніх п'яти років лідером рейтингу є паспорт громадянина Німеччини. Зараз з цим документом можна подорожувати без візи в 177 країн світу, що на одну країну більше, ніж в минулому році. Друге місце – у Сінгапуру (176 країн), третє – у восьми держав: Великобританії, Данії, Італії, Норвегії, Фінляндії, Франції, Швеції та Японії (175 країн). Замикає рейтинг паспортів Афганістан: його громадянам відкритий безвізовий доступ всього в 24 країни.

Якщо говорити про країни, в яких діють програми отримання громадянства через інвестиції, то найширший вибір держав з безвізовим в'їздом пропонує паспорт Австрії (174 країни). Розмір необхідних інвестицій для отримання австрійського паспорта – 8-10 млн євро. Мальта і Кіпр, громадянство яких можна отримати за інвестиції в розмірі 1-2 млн євро, пропонують безвізовий доступ в 169 і 159 країн відповідно.

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