Україна в березні витратила більше газу, ніж у грудні та січні

Нині в українських сховищах є 7,7 млрд куб. м.

У березні з українських підземних сховищ було газу (ПСГ) відібрано 2,3 млрд куб. м газу. Цей обсяг поступається лише лютневому, коли Україна спалила 2,5 млрд куб. м, і перевищує січневий (2,2 млрд куб. м), грудневий (1,4 млрд куб. м) і листопадовий (0,7 млрд куб. м), пише LB.ua з посиланням на дані «Укртрансгазу».

З початку опалювального сезону з 24 жовтня 2017 року і по 31 березня (включно) запаси природного газу в ПСГ зменшилися на 54,7%, або на 9,3 млрд куб. м. Зараз в українських сховищах 7,7 млрд куб. м. Це на 6,5%, 10,1% і 0,4% менше, ніж на аналогічні дати 2017-го, 2016-го і 2015 рокуів.

Нагадаємо, російський «Газпром» 1 березня відмовився відновлювати поставки газу в Україну, хоча це передбачено рішенням Стокгольмського арбітражу. В результаті впродовж декількох днів на початку березня в Україні був дефіцит газу, який вдалося ліквідувати завдяки економії та поставкам з Польщі. «Нафтогаз» також вимагає від «Газпрому» компенсації за закуплений в Польщі газ.

Також нагадаємо, що березень в Україні супроводжувався сильними морозами.