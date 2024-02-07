У січні цього року Україна вийшла на довоєнний рівень обсягів експорту морем. Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив на засіданні уряду 6 лютого.

За словами прем’єр-міністра, новим зерновим коридором вже пройшли понад 660 кораблів, які перевезли близько 20 млн тонн вантажів до 32-х країн світу. 70% цих вантажів становить українська агропродукція.

«У січні ми вийшли на довоєнні обсяги експорту морем, а по загальному обсягу експорту вже наближаємося до показників, які мали до повномасштабного вторгнення», – заявив Денис Шмигаль.

Загальний український експорт у січні склав 3,1 млрд доларів, з них 1,9 млрд доларів – це морський експорт.

Окрім цього, за даними Мінекономіки, упродовж січня 2024 року Україна експортувала 12 млн тонн різної продукції – це на 2 млн тонн менше за показник січня 2022 року. Минулого місяця 8,7 млн тонн було вивезено морським транспортом.