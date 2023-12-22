Морські безпілотники розроблені та експлуатуються українською військовою розвідкою

Україна змогла створити 200-мильну смугу безпеки у Чорному морі завдяки використанню морських безпілотників. Про це в інтерв’ю виданню The New York Times розповів співробітник Головного управління розвідки Міністерства оборони України з позивним «Тринадцятий».

В українській розвідці розповіли, що завдяки використанню дронів разом із ракетними ударами з боку ЗСУ по об’єктах російського флоту у Чорному морі та поблизу тимчасово окупованого Криму, було створено безпечний морський коридор для торгових суден. Під натиском росіяни були вимушені вивести свої судна із Севастопольської бухти.

За словами розвідника, нова зброя відіграла дуже важливу роль у війні з росіянами на морі та довела свою ефективність, а саме використання морських дронів Україною має важливе значення.

«Ніхто не має такого досвіду використання морських дронів, як ми. Немає ані викладачів, ані підручників. Ми зараз пишемо ці книжки», – розповів розвідник.

За його словами, росіяни намагаються різними способами перешкоджати атакам морських дронів, а тому кожна нова місія розвідки потребує вдосконалення як тактики, так і самої зброї.

«З кожною новою операцією вчимось і ми, і вони [росіяни]», – зазначив він.

Загалом впродовж 2023 року завдяки застосуванню морських ударних безпілотників українцям вдалося очистити від росіян морську смугу розміром до 200 миль від узбережжя, утворивши безпечний судноплавний коридор.

«Їх можна відштовхнути. Панування Росії у Чорному морі закінчилось», – підсумував розвідник.

Нагадаємо, 22 вересня внаслідок атаки ракетами Storm Shadow у тимчасово окупованому Севастополі було знищено будівлю штабу Чорноморського флоту. Внаслідок ураження ракетами будівлі штабу було знищено 34 російських офіцери, серед яких був командувач ЧФ Росії адмірал 61-річний Віктор Соколов.