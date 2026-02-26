Плавучий термінал СПГ у Клайпеді

У березні Україна вперше в історії почне отримувати скраплений природний газ (СПГ) через газовий термінал у литовському місті Клайпеда. Про це повідомив у четвер, 26 лютого, міністр енергетики Денис Шмигаль.

За словами міністра, група «Нафтогаз» уклали угоду з литовською державною енергетичною компанією Ignitis Group. Угода передбачає постачання 90 млн м³ СПГ до кінця березня 2026 року.

«Диверсифікуємо маршрути поставок. Посилюємо гнучкість і стійкість нашої системи. Це особливо важливо на тлі щоденних російських атак проти нашої енергетичної інфраструктури. Дякую Литві та партнерам за співпрацю», – наголосив Шмигаль.

Він зазначив, що Україна також працює над розвитком інших регіональних маршрутів постачання. Зокрема, йдеться про «Вертикальний газовий коридор» – європейська ініціатива для створення спільного транзитного продукту та збільшення диверсифікованих обсягів газу для центральної та східної частини Євросоюзу.

Зазначимо, плавучий регазифікаційний термінал у Клайпеді відкрили у 2014 році, щоб компенсувати залежність Литви від російського природного газу. Установка здатна видавати до 4 млрд м³ на рік, а зберігання ЗПГ відбувається у резервуарах загальним об’ємом 170 тис. м³. Здебільшого термінал обслуговує норвезький та американський газ.

Нагадаємо, у жовтні Володимир Зеленський повідомив, що через атаки Росії на енергетику Україна може потребувати імпорту електроенергії та газу. Тоді він розповів, що кілька міжнародних партнерів готові допомогти Україні із постачанням електроенергії чи газу без негайної вимоги оплати. Зокрема, йдеться про Норвегію та країни Європейського Союзу.