Володимир Зеленський закликав європейських та американських партнерів також запровадити обмеження щодо проросійських посадовців Грузії

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про застосування санкцій проти проросійських представників влади Грузії, причетних до розгону проєвропейських протестувальників в країні. Про це президент повідомив у відеозверненні, опублікованому в четвер, 5 грудня.

Під санкції потрапили олігарх та засновник партії «Грузинська мрія» Бідзіна Іванішвілі та ще 19 грузинських посадовців, які «продають інтереси Грузії». Володимир Зеленський також закликав владу Європи та США діяти так само.

«Так буває в міжнародних справах: якщо вчасно не відреагувати або якщо відреагувати непринципово, то далі – втрачені десятиліття і країни, позбавлені свободи. Не можна втратити нікого в цьому регіоні: ані Грузію, ані Молдову, ані Україну. Разом треба захищатись проти Москви», – сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 28 листопада в Грузії розпочалися акції протестів у відповідь на намір чинного уряду відмовитися від переговорів про вступ до Євросоюзу до 2028 року та бюджетних дотацій з боку ЄС. Протестувальники звинувачують уряд прем’єр-міністра Грузії Іраклі Кобахідзе у зупиненні процесу євроінтеграції та вимагають нових парламентських виборів. З початку протестів у Грузії поліція затримала близько 300 демонстрантів за звинуваченням в адміністративних правопорушеннях – хуліганстві та непокорі вимогам закону.