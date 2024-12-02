Зураб Джапарідзе виступає за євроінтеграцію Грузії та не визнає результатів цьогорічних виборів

У Грузії під час антиурядового протесту в Тбілісі силовики затримали одного з лідерів опозиційної коаліції «За зміни» Зураба Гірчі Джапарідзе. Перед затриманням учасники протесту перекрили дорогу урнами для сміття, після чого поліція заарештувала кількох із них, повідомило 2 грудня грузинське видання Sova.

За даними видання, учасники протесту перекрили дорогу сміттєвими урнами, після чого втрутилася поліція. Перед затриманням між протестувальниками та силовиками сталася словесна перепалка.

Деталей затримання не уточнюють, проте йдеться про затримання кількох учасників акції протесту, зокрема – 48-річного журналіста і політика Зураба Гірчі Джапарідзе, який заснував Лібертаріанську партію «Гірчі» та дотримується сильних прозахідних поглядів. Джапарідзе також є одним з лідерів опозиційної коаліції «За зміни», яка виступає проти проросійської політики «Грузинської мрії» та не визнає результатів парламентських виборів 2024 року.

До слова, раніше Джапарідзе неодноразово заявляв про спроби нападу на нього – один з таких нападів стався в травні 2024 року, коли до політика під’їхали дів машини з шістьма озброєними чоловіками. За його словами, поліція тоді приїхала тільки після того, як нападники втекли з місця події. Зазначимо, у той час низка політиків, які не підтримували закон «про іноагентів» повідомляли про напади невідомих людей.

Загалом на протестах у Грузії силовики затримали щонайменше 224 людини – МВС Грузії повідомило, що всього кілька з затриманих порушили кримінальний кодекс, і їм загрожує до семи років позбавлення волі.

Зазначається, що вранці 2 грудня поліція відтіснила протестувальників з центрального проспекту Руставелі. Силовики розганяють мітингарів водою, сльозогінним газом, а також б’ють їх. Прем’єр-міністр Грузії від «Грузинської мрії» 2 грудня подякував поліції «за добре виконану роботу» та звинуватив у проведенні масових протестів інші країни, які їх нібито фінансують.