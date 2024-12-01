У Держдепі закликали грузинський уряд повернутися до євроатлантичного шляху

Сполучені Штати призупинили стратегічне партнерство з Грузією після рішення Тбілісі призупинити процес вступу країни до Європейського Союзу. Про це ідеться в заяві Державного департаменту США, опублікованій 30 листопада.

У Держдепартаменті зазначили, що рішення проросійської керівної партії «Грузинська мрія» призупинити процес вступу Грузії до ЄС суперечить обіцянці грузинського народу, закріпленій у Конституції країни, щодо повної інтеграції до Євросоюзу та НАТО.

«Призупинивши процес вступу Грузії до ЄС, “Грузинська мрія” відкинула можливість тісніших зв'язків з Європою і зробила Грузію більш вразливою для Кремля», – ідеться в заяві.

У відомстві додали, що США засуджують «надмірне застосування сили поліцією проти грузинів, які прагнуть реалізувати свої права на свободу зібрань і вираження поглядів, включно зі свободою мирних протестів». Там закликали грузинський уряд повернутися до євроатлантичного шляху, прозоро розслідувати всі порушення на парламентських виборах і скасувати антидемократичні закони, які обмежують свободу зібрань і вираження поглядів.

Як повідомляв ZAXID.NET, з 28 листопада у Грузії тривають масштабні акції протестів прихильників вступу країни до Євросоюзу. Правоохоронці застосовують проти мітингувальників силу, спецзасоби, а також затримують демонстрантів.

1 грудня Верховна представниця Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас повідомила, що країни-члени обговорюватимуть потенційні заходи щодо Грузії, серед яких можуть бути санкції та обмеження на видачу віз на тлі відмови влади країни від євроінтеграції.