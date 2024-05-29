Бойові медики і медперсонал є пріоритетною ціллю для ворога в цій війні

У середу, 29 травня, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України провело демонстраційні випробування техніки для медичної евакуації військових. Учасникам заходу, серед яких були іноземні донори, презентували броньовані автомобілі, санітарні, колісні й гусеничні роботизовані платформи різних модифікацій українського виробництва, передає прес-служба Мінстратегпром.

Як розповів у коментарі «Економічній правді» заступник головнокомандувача ЗСУ Андрій Лебеденко, в Україні вже працюють школи, які навчають військових користуватись наземними робоплатформами. Зараз в Генштабі прагнуть прискорити роботизацію української армії та замовляти більше наземних безпілотних платформ.

«Уже є низка державних контрактів із компаніями на хорошу кількість цих машин. Частина з них підписана, частина – у процесі підписання. Позиція головкома така, що ми повинні прискорювати цей процес», – сказав Андрій Лебеденко.

У демонстраційних випробуваннях взяли участь дев’ять виробів від сімох українських виробників. Йдеться про два авто й сім наземних роботизованих платформ.

Зі слів підполковника медичної служби Ігоря Щербакова, методи медичної евакуації поранених, які застосовувалися у попередніх війнах (Друга світова, Афганська, Чеченська війни) в наших реаліях недостатньо ефективні. Сучасна лінія фронту – неоднорідна. Відтак є ділянки, де багато піску, води, лісу, іноді оборона здійснюється у складних умовах міської забудови. А роботизовані системи можуть врятувати життя пораненого, скоротити час евакуації та зберегти боєздатність підрозділу за будь-яких умов.

У сучасних умовах евакуація здійснюється вночі – так безпечніше. Але це збільшує час евакуації, що негативно впливає на здоров’я бійця, додав Щербаков.

У міністерстві відзначають якість виготовленої в Україні техніки для евакуації та її різноманіття. Утім держава відчуває обмежений ресурс щодо закупівлі обладнання. Відтак на демонстраційні випробування також запросили послів з інших держав.

«В реаліях української війни бойові дії часто відбуваються в межах населених пунктів. Тоді медична евакуація стосується не тільки військових, але й цивільних. Саме тому ми звертаємось до наших партнерів – у першу чергу тих, які не можуть фінансувати купівлю зброї, наприклад, міжнародних гуманітарних організацій. І закликаємо допомогти українському війську іншими засобами – тими, що можуть зберегти життя і здоров’я людей», – додала заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Анна Гвоздяр.

До слова, у вівторок, 28 травня, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що приблизно 90% надходжень від заморожених російських активів спрямують до Європейського фонду миру на постачання Україні необхідної зброї та військового обладнання.