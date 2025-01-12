Пожежі у Каліфорнії тривають кілька днів поспіль

Україна запропонувала Сполученим Штатам Америки допомогу у гасінні масштабних пожеж у штаті Каліфорнія, які тривають кілька днів поспіль. Понад сотня пожежників готова вирушити до США, повідомив у вечірньому зверненні 12 січня президент України Володимир Зеленський.

Президент доручив міністру внутрішніх справ та українським дипломатам підготувати можливість участі пожежників з України для ліквідації пожежі у Каліфорнії. Пожежі, спричинені несприятливими погодними умовами, станом на 10 січня знищили майже 10 тис. будівель у штаті.

«Там дуже, дуже важка ситуація, і українці можуть допомогти американцям захистити життя. Зараз це опрацьовується по відповідних каналах. Ми запропонували допомогу нашій американській стороні – 150 наших пожежників вже підготовлені», – заявив Володимир Зеленський.

El Ejército Mexicano debe entrar para apagar los incendios en Los Ángeles, California. Es claro que el Gobierno de Estados Unidos no puede con ese problema. Así de tontos se oyen Donald Trump y los opositores Mexicanos que lo apoyan en una intervención en México. ¡PATÉTICOS! ? pic.twitter.com/2Pfz0Y61O0 — AntiTelevisaMx (@AntiTelevisaMx) January 10, 2025

Зазначимо, станом на 12 січня, щонайменше 16 людей у Каліфорнії загинули внаслідок масштабних природних пожеж. Вогонь знищив дотла понад 13 га територій. Загасити пожежі не вдається через брак води у міських системах та сильні пориви вітру.

Нагадаємо, пожежі спалахнули ввечері 8 січня. Зокрема, вогонь дістався всесвітньо відомого Голлівуду, де через стихійне лихо перенесли оголошення номінантів на кінопремію «Оскар». Понад 100 тис. людей евакуювали з Ітона, Херста та елітного району Пасіфік Палісейдс, де живуть знаменитості. Серед евакуйованих – зірки кіно Джеймі Лі Кертіс, Менді Мур, Джеймс Вудс, Марія Шрайвер та інші.