Українська влада погодилась на змінений формат так званого гібридного (інтернаціоналізованого) трибуналу стосовно агресії Росії. Водночас раніше українська влада виступала лише за спецтрибунал, який має створити ООН, проте таку ідею не підтримували США.

Як пише у вівторок, 22 серпня, «Європейська правда», українська влада визнала, що не зможе заручитись підтримкою для запропонованого нею формату трибуналу на основі резолюції Генеральної асамблеї ООН, натомість погодилась на дещо видозмінений формат так званого гібридного трибуналу. Під час міжнародної конференції щодо спецтрибуналу в Києві заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов пояснив, що українська модель не спрацювала, бо кілька західних столиць, включно з Вашингтоном, побоюються, що їх самих згодом покарають «за російською схемою».

«Доктрина міжнародного права перебуває в заручниках у глобальної політики, у геополітики. І окремі наші партнери побоюються, що цей прецедент буде використаний проти них, бо вони також проводять військові кампанії за кордоном. І про це треба чесно говорити», – заявив він.

За словами Смирнова, Київ тепер вже не відкидає можливості створення так званого інтернаціоналізованого трибуналу, на якому наполягають зокрема США, але за умови, що його основою не має стати українська судова система.

«Це [гібридний трибунал на базі українського законодавства] неприйнятна для України модель. Але створення інтернаціоналізованого трибуналу не обов’язково означає створення трибуналу в українській правовій системі. Тому компромісом може бути створення інтернаціоналізованого трибуналу як частини судової системи іншої країни, чия судова система викликає довіру», –

пояснив заступник голови Офісу президента.

За даними «Європейської правди», спецтрибунал щодо злочину агресії буде створений у Гаазі та діятиме за нідерландським законодавством. Нідерландський уряд вже дав на це попередню згоду. Гаага зручна через те, що там діють інші міжнародні суди, а також діятиме реєстр злочинів Росії, де будуть зібрані докази масштабів агресії; там мають досвід проведення суду щодо міжнародного злочину – йдеться про справу MH17; а ще в нідерландському праві є прийнятне визначення злочину агресії.

Нагадаємо, дотепер Україна наполягала на Міжнародному спецтрибуналі, до складу якого входили б іноземні судді, а у його створенні брала б участь ООН. наприклад, так були створені Міжнародний трибунал щодо колишньої Югославії та Міжнародний трибунал щодо Руанди. Натомість США підтримують ідею інтернаціоналізованого трибуналу, який буде частиною української судової системи, але із залученням міжнародних прокурорів. Також у США сумнівалися в тому, що трибунал, який пропонує Україна, вдасться створити.