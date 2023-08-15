Бет Ван Скаак, послиня з особливих доручень з питань глобального кримінального правосуддя Державного департаменту США, дає свідчення перед Комітетом у закордонних справах Сенату на Капітолійському пагорбі, 31 травня 2023

У США є два занепокоєння щодо ідеї України про спеціальний трибунал щодо агресії, який можна було б створити через Генеральну Асамблею ООН. Такий спецтрибунал можна створити рішенням Ради Безпеки ООН, де Росія має право вето (наприклад, так були створені Міжнародний трибунал щодо колишньої Югославії та Міжнародний трибунал щодо Руанди) і саме за створення такого трибуналу виступає Україна. Натомість США виступають за створення інтернаціоналізованого трибуналу, але Україна цієї ідеї не підтримує.

Як розповіла представниця Державного департаменту США Бет ван Скаак, яка є послинею США з особливих доручень глобального кримінального правосуддя, в інтерв’ю «Бабелю», перше занепокоєння – юридичне. «Чи має Генеральна Асамблея повноваження створювати суд? Цього ніколи не було. І згідно зі Статутом, Генеральна Асамблея може лише давати рекомендації державам. Неясно, чи може вона створити примусову інституцію», – пояснила Бет ван Скаак.

Друге занепокоєння – чи вистачить голосів у Генеральній Асамблеї «для цієї нової, неперевіреної ідеї». США проаналізували голосування в Генасамблеї й дійшли висновку, що коли йдеться про активні заходи, такі як виключення Росії з Ради з прав людини або створення Реєстру збитків, кількість голосів на підтримку різко падає.

«Найгіршим варіантом було б ініціювати резолюцію, яка провалиться або матиме слабку підтримку. Бо для України важливо зберегти підтримку міжнародної спільноти. І я думаю, що є держави, які обережно ставляться до створення нового великого суду, який буде дорого коштувати. Бо є питання про те, як він буде фінансуватися. ООН буде його фінансувати коштом внесків? Багато держав скептичні щодо цього», – пояснила Бет ван Скаак.

За її словами, інтернаціоналізований трибунал можна створити швидко. Також, якщо Україна створить такий трибунал, можна буде звернутися до Генасамблеї з проханням ухвалити резолюцію, яка заохочуватиме держави до пошуку шляхів співпраці з цією інституцією, закликатиме до відповідальності за агресивну війну і всі воєнні злочини.

«Я думаю, що отримати резолюцію Генасамблеї, яка б благословила цю ініціативу і заохочувала до співпраці, набагато легше, ніж отримати резолюцію, яка б фактично створила саму інституцію», – додала представниця Держдепу.

Україна наполягає на Міжнародному спецтрибуналі, до складу якого входили б іноземні судді, а у його створенні брала б участь ООН. Штати підтримують ідею інтернаціоналізованого трибуналу, який буде частиною української судової системи, але із залученням міжнародних прокурорів.

Тим часом Україна, Євросоюз, Міжнародний кримінальний суд та уряд Нідерландів започаткували роботу діалогової групи, яка має забезпечити підтримку розслідувань міжнародних злочинів в Україні, а США почали співпрацю з обʼєднаною слідчою групою (JIT) з розслідування тяжких міжнародних злочинів Росії в Україні.