Сійярто звинуватив Європу у «глобалізації війни»

Під час свого візиту в Гонконг очільник міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив ЄС в «глобалізації війни в Україні». Натомість МЗС України висловило свою занепокоєність з цього приводу і закликало Брюссель запросити пояснення від Угорщини. Про це 15 вересня повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Ніколенко зауважив, що угорський міністр у своїх висловлюваннях заявив, що світ нібито страждає від наслідків війни не тому, що Росія напала на Україну, а тому, що «Європа глобалізувала конфлікт».

У своєму виступі Сійярто заявив, що Європа не змогла локалізувати або ізолювати конфлікт, а, навпаки, глобалізувала його. Крім того, він заявив, що Угорщина «чи не єдина в Європі виступає за негайне завершення війни, початок мирних переговорів та укладення угоди про мир».

Своєю чергою, Ніколенко наголосив, що в ситуації із заявою Сійярто йдеться не лише про Україну, але і про намагання Угорщини похитнути європейські позиції в Азії.

«На нашу думку, у Брюсселі мають запросити пояснення у Будапешта про те, чому угорський міністр поширює дезінформацію проти Європейського Союзу в інтересах Росії. Адже тут уже йдеться не тільки про Україну, а й про спроби Угорщини похитнути європейські позиції в Азії», – зазначив Ніколенко.

Раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив проти плану Єврокомісії щодо надання Україні більшої фінансової підтримки. За його словами, через виділення коштів для України страждають самі угорці.