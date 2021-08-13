Сергій Малик показує свій електробайк

У четвер, 12 серпня, на соляному озері Бонневіль у США український спортсмен Сергій Малик поставив рекорд максимальної швидкості для електричних мотоциклів у класі А OMEGA.

Президент Київського автомотоклубу Сергій Малик встановив рекорд максимальної швидкості на електричному мотоциклі, переробленого зі старого «Дніпра». Він розігнався до 107,217 миль/год (172,61 км/год).

Щоправда, всі елементи електричного приводу сучасні. Їх встановлено за допомогою українського виробника електровелосипедів Delfast. Тому повна назва електробайка – Delfast Dnipro Electric.

Електромотоцикл обладнаний електромотором потужністю 68 кінських сил, але короткочасно його потужність може зрости до 136 кінських сил та розвинути крутний момент у 220 ньютон метрів. Живить електромотор 12-кіловатний акумуляторний блок.

Це вже другий прототип важкого електричного мотоцикла. Перший на тому ж висохлому солончаку в Бонневілі два роки тому Сергію вдалось розігнати до 168 кілометрів на годину.