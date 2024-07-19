Сервала перевозили в котячій переносці як домашнього кота

Польські митники вилучили в українки хижу тварину родини котячих – сервала. 32-річна українка намагалася переконати працівників митниці в тому, що це її домашня кішка. Інцидент трапився у пункті пропуску «Корчова», повідомили 19 липня на сторінці Митної та фіскальної служби Підкарпатської податкової адміністрації. Перевезення рідкісного виду тварин, що перебуває під загрозою зникнення, в ЄС карається позбавленням волі.

Тварина, яку перевозила без необхідних дозволів за кордон українка, – саванний сервал, що охороняється Вашингтонською конвенцією (CITES). Ввезення таких тварин до Європейського Союзу можливе на підставі попередньо виданих дозволів та сертифікатів.

«Хижака перевозили в транспортері на задньому сидінні легкового автомобіля, що в’їжджав до Польщі з України. Громадянка України, яка перевозила тварину, не надала відповідних дозволів та сертифікатів CITES, необхідних для перевезення через кордон видів тварин під охороною. Вона стверджувала, що це домашній кіт породи сервал», – повідомили в KAS.

Детальний ветеринарний огляд тварини підтвердив, що це дворічна самка саванного сервала (Leptailurus serval). Ця тварина – хижий ссавець з характерними довгими кінцівками, який у дикій природі зустрічається в Африці на південь від Сахари. Характерною рисою сервала є його великі вуха, які дають йому відмінний слух – найважливіше відчуття під час полювання. Для обґрунтованості висновку лабораторія Поморської митно-податкової інспекції в Ґдині провела аналізи.

«Незаконне перевезення тварин, що перебувають під загрозою зникнення, через кордон ЄС є злочином, що карається позбавленням волі від трьох місяців до п’яти років. Проти 32-річної жінки, яка незаконно перевозила сервала, порушено кримінальне провадження, яке веде Підкарпатська митно-фіскальна служба в Перемишлі», – додали у KAS.

Вилучений сервал поки що перебуває в одному з центрів реабілітації диких тварин, там він залишиться до рішення суду.

Тварину передали в центр реабілітації диких тварин (фото KAS)

Як підсумували у Митно-фіскальній службі, від початку року в Підкарпатському воєводстві запобігли контрабанді понад 3000 видів тварин під охороною. Серед них були не лише живі тварини, але й опудала дикого кота та канюка. Під час перевірки правоохоронці також вилучили корали, моржеві кістки, аксесуари зі зміїної шкіри та лікарські препарати, що містять похідні тварин, які перебувають під охороною.