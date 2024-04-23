35-річна кримчанка живе у Словаччині та веде блог про своє волосся

Українка стала власницею найдовшого волосся у живої жінки на світі за версією Книги рекордів Гіннеса. 35-річна уродженка Криму, яка наразі живе у Словаччині, має волосся завдовжки 257,33 см, повідомили на сайті Книги рекордів Гіннеса 22 квітня.

Алія Насірова, яка народилася у кримській Євпаторії, працює художницею, графічною ілюстраторкою та моделлю. Крім того, жінка веде популярні блоги в YouTube, Instagram та Facebook, які охоплюють понад 2 млн користувачів.

За словами Алії Насірової, відростити волосся її надихнули мати та бабуся, які також мали довге волосся.

Рекордсменка має волосся завдовжки 257,33 см. Зазначається, що зріст українки – 165 см, тобто, волосся жінки майже на метр довше за її тіло. У прес-службі Книги рекордів Гіннеса додали, що її пасма волосся довші за найвищу людину світу – Султана Кесена, який має 251 см зросту.

Чи підтримує Алія Насірова Україну

На сторінці українки у Facebook йдеться, що вона переїхала жити у Словаччину, де наразі й проживає, у 2017 році. До того Алія Насірова переїхала до Києва з Євпаторії – імовірно, через окупацію півострова росіянами.

Зазначимо, від початку повномасштабного вторгнення Росії до України Алія Насірова не висловлювала своєї позиції та не дала жодних коментарів щодо війни. Крім того, у червні 2022 року жінка опублікувала рекламу севастопольського магазину «Люді моря», і того ж літа їздила в Москву.