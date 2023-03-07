Політикиня балотувалась від консервативної партії ХДС

Вперше за історію Бундестагу до його складу увійде українка. Політикиня Лілія Усік приїхала до Німеччини 12 років тому з донецького міста Костянтинівка. Лілія Усік пройшла до парламенту за прямим мандатом.

Про участь українки в політиці Берліна повідомило видання Deutsche Welle у понеділок, 6 березня. Політикиня балотувалась до Бундестагу від консервативної партії Християнсько-демократичний союз (ХДС), до якої раніше входила Ангела Меркель. На новій посаді Лілія Усік займатиметься допомогою українцям у Берліні.

«Коли я сюди приїхала, українська діаспора ще не була така велика. Активні діаспоряни, які займаються цією темою все життя, завжди мріяли про Український дім. Мені здається, що ця мрія має колись втілитися, щоб ми мали якусь інституцію українську, яка надаватиме можливість проводити якісь заходи, зустрічатися, проводити різноманітні формати», – розповіла Deutsche Welle Лілія Усік.

Донеччанка приїхала до Німеччини у 2011 році на навчання, а згодом почала працювати в бюро різних депутатів Бундестагу. Після окупації Криму Лілія Усік почала працювати з дезінформацією та питаннями щодо медіаграмотності, оборони та безпеки. Політикиня планує зробити акцент на допомозі українським переселенцям та діаспорянам.