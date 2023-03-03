Голова комітету з питань оборони в Бундестазі Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн розкритикувала рішення колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель, які, на її думку, сприяли повномасштабному нападу Росії на Україну. Про це вона сказала в інтерв’ю німецьким телеканалам RTL та n-tv, передає «Європейська правда».

Вона нагадала, що у 2008 році в НАТО було багато прихильників прийняття України до Альянсу, але Німеччина та Франція виступили проти через позицію Росії.

За словами політикині, те, що українці не вступили до НАТО, «було великою помилкою з боку французів і Ангели Меркель в той час».

Штрак-Ціммерманн також вважає, що після повномасштабного нападу Росії Німеччина повинна була стати на бік України і підтримати її зброєю. Але доведеться «переписати історію Ангели Меркель, особливо історію останніх кількох років і повних прорахунків».

Коментуючи перспективи конфлікту, очільниця комітету Бундестагу з питань оборони припустила, що він навряд чи буде тривати так само довго, як Перша або Друга світові війни. Водночас, додала вона, президент Росії Владімір Путін не розраховував на широку і стійку підтримку України.

Нагадаємо, на Бухарестському саміті НАТО 2008 року Німеччина та Франція заблокували надання Україні, а також Грузії плану дій щодо членства в НАТО, побоюючись ескалації з боку Росії.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Меркель відмовилась визнати, що те її рішення могло призвести до російської агресії.