Центральна виборча комісія не визнала обраними народними депутатами представників забороненої в Україні партії «Опозиційна платформа – За життя» (ОПЗЖ), які мали потрапити у Верховну Раду після того, як депутати від цієї партії Наталя Королевська та Олег Волошин склали мандати. Про це в четвер, 2 березня, повідомила прес-служба ЦВК.

Комісія отримала постанови Верховної Ради, які достроково припиняють повноваження нардепів Королевської та Волошина.

«За процедурою повинно було б відбутися заміщення, тобто визнання обраними нардепами наступних за черговістю кандидатів від ОПЗЖ. Однак Комісія визнала, що заборона діяльності ОПЗЖ рішенням суду – обставина, яка унеможливлює ухвалення ЦВК рішення про визнання обраними нардепами на позачергових виборах 21 липня 2019 року наступних за черговістю кандидатів у виборчому списку партії відповідно до ЗУ "Про вибори народних депутатів України"», – йдеться в повідомленні.

Крім цього, ЦВК відклала розгляд питання щодо призначення проміжних виборів народних депутатів на округах Олександра Трухіна та Юрія Солода. Ці депутати також достроково припинили свої повноваження.

Як пояснила ЦВК, вона мала би призначити проміжні вибори, однак під час воєнного стану в Україні це заборонено. Тож Комісія розгляне питання після припинення/скасування воєнного стану.

Нагадаємо, Трухін, Королевська, Волошин і Солод склали повноваження добровільно.