Вікторія Безус та її собака Бліка перемогли з підсумком 288 балів

Уперше за всю історію Чемпіонату світу з дресирування IGP WM FCI перемогу здобула українка. Чемпіонат відбувався у місті Роудніце-над-Лабою у Чехії та завершився 11 вересня. У прес-службі Міністерства внутрішніх справ розповіли, що капітанка Нацгвардії Вікторія Безус зі своєю службовою собакою Блікою продемонстрували високі результати та здобули перемогу.

«Капітан Національної гвардії Вікторія Безус зі своєю службовою собакою Блікою, які несуть службу в одній з військових частин Північного об'єднання НГУ, продемонстрували високі результати. Це історична перемога для усієї України, бо вперше на змаганнях з IGP пролунав український гімн і замайорів український прапор. Вітаємо Вікторію і Бліку і бажаємо їм подальших перемог!», – повідомили в МВС.

Фото МВС України

Зазначається, що Безус та її собака отримали високі бали у трьох розділах змагань, а в розділі «Послух» найвищий – В97. У підсумку з загальним балом 288 дует виборов перемогу.