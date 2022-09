Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх перемогла на етапі Діамантової ліги у Брюсселі. Їй підкорилася висота 2.05 м. Ярослава Магучіх встановила особистий рекорд та найкращий результат сезону в світі, а також повторила рекорд України.

«Браво Ярославі Магучіх і її тренерці Тетяні Степановій! 2.05 м зі стрибків у висоту на етапі Діамантової ліги в Брюсселі. Найкращий результат сезону в світі й повторення рекорду України просто неба», – повідомили пізно увечері 2 вересня на сторінці Федерації легкої атлетики України у Facebook.

Легкоатлетці не піддалася висота 2,10м, вона перемогла з результатом 2,05 м

Магучіх змогла поліпшити свій найкращий результат сезону просто неба. Попередній, 2.04 метри, тримався з 2019 року. Також легкоатлетка повторила рекорд України, який був встановлений Інгою Бабаковою у 1995 році в Токіо.

Окрім Магучіх, до трійки увійшли австралійки Елеонор Паттерсон (1.94 м) та Нікола Оліслагерс (1.91 м).

Також у секторі стрибків у висоту у Брюсселі змагалися українки Ірина Геращенко та Юлія Левченко, вони посіли 6 та 8 місця відповідно.

Зазначимо, що цього сезону Магучіх вже 4 рази ставала переможницею Діамантової ліги, одного разу була другою та п'ятою. У серпні Ярослава Магучіх стала чемпіонкою Європи зі стрибків у висоту. У липні вона виборола звання віце-чемпіонки світу в цій дисципліні. Минулого року Магучіх очолила світовий рейтинг зі стрибків у висоту.

"I know I can do this soon."



Yaroslava Mahuchikh takes aim at the world high jump record with much ambition after her 2.05m victory in #BrusselsDL! https://t.co/G10L4Zk1Ui pic.twitter.com/8OE71ntcxl