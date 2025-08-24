Українка завоювала першу за 10 років медаль у вправах зі стрічкою на ЧС з художньої гімнастики
17-річна Онофрійчук вписала своє ім'я в історію українського спорту
Таїсія Онофрійчук здобула для України першу за 10 років медаль на чемпіонаті світу з художньої гімнастики, що відбувається у бразильському Ріо-де-Жанейро. 17-річна спортсменка у фінальний день Мундіалю відібралась одразу до трьох фіналів.
Спершу українка посіла шосте місце у вправах з обручем, а згодом зупинилася за крок від медалі у вправі з булавами. Натомість у вправах зі стрічкою Таїсія зуміла вибороти бронзу.
Чемпіонат світу з художньої гімнастики. Вправи зі стрічкою, фінал:
- 1. Дар'я Варфоломеєв (Німеччина) – 30,250 балів
- 2. Стіліана Ніколова (Болгарія) – 29,800
- 3. Таїсія Онофрійчук (Україна) – 29,100
Варто зазначити, що для Онофрійчук ця медаль стала першою в кар'єрі в індивідуальних вправах на чемпіонаті світу з художньої гімнастики (Мундіаль в Ріо-де-Жанейро – дебютний у кар'єрі спортсменки).
Щобільше, ця нагорода – перша за 10 років для України на ЧС у вправах зі стрічкою. Востаннє у цій дисципліні тріумфувала Ганна Різатдінова, яка у 2015 році стала третьою.