Ходом українка показала восьмий час серед усіх спортсменок

Українська біатлоністка Юлія Джима фінішувала восьмою в спринті, який відбувся 11 лютого на Олімпіаді в Пекіні. Лідерка української збірної припустилася однієї хиби на стійці і з колом штрафу поступилася 1:07,5 хвилин Марте Ольсбу-Ройселанн, яка виграла золоту медаль.

Загалом в спринті брали участь 89 біатлоністок, серед яких – три українки. Юлія Джима була найкращою серед них – вона стала однією з трьох біатлоністок, які фінішували у топ-10 зі штрафними колами. Ходом українка показала восьмий час серед усіх спортсменок.

Анастасія Меркушина з одним промахом на лежці фінішувала на 24 місці. Зазначимо, що вона прибула в Пекін лише 7 лютого на заміну Валентині Семеренко, тому достатньо часу для підготовки до спринту не мала.

Ірина Петренко з двома хибами на першій стрільбі посіла 40 місце. Виграла змагання норвежка Марте Ольсбу-Ройселанн, срібло – у шведки Ельвіри Еберг, а бронза – в італійки Доротеї Вірер. Усі вони відстрілялися чисто.

Додамо, що 11 лютого до збірної повернулася Олена Білосюк, яка здала два негативні тести на коронавірус. Таким чином українки мають можливість взяти участь у жіночій естафеті, оскільки наразі є достатня кількість здорових спортсменок. Дар’я Блашко все ще перебуває на самоізоляції через позитивний тест на коронавірус.