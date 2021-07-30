Ольга Саладуха – одна з найтитулованіших українських легкоатлеток

38-річна українська легкоатлетка, народна депутатка від «Слуги народу» Ольга Саладуха в п’ятницю, 30 липня, оголосила про завершення кар’єри після невдалого виступу на Олімпіаді-2020 у Токіо. Про це вона сказала в коментарі «Суспільному».

Ігри-2020 в Токіо стали для Саладухи четвертими у кар'єрі: вона змагалася в Пекіні-2008 (сьоме місце), Лондоні-2012 («бронза»), Ріо-2016 (не пройшла кваліфікацію) і тепер Токіо-2020.

Як і п'ять років тому, Ольга Саладуха не змогла пройти до фіналу. Вона стрибнула на 13.91 метра – цього результату виявилося недостатньо для подолання кваліфікації.

Саладуха наголосила, що цей старт є, скоріш за все, останнім для неї і вона не буде далі змагатися.

«Все зробила з тренером, щоб виступати на високому, гідному рівні. Шкода лише, що це, мабуть, останній старт і прийшов час попрощатися з кар'єрою. Це все. Дуже боляче. Емоції не передати», – сказала атлетка.

Саладуха також розповіла, що на початку сезону мала проблеми зі стегном.

«Звичайно, хотілося стрибати у фіналі. Я на це була готова. Чесно кажучи, несподівано, що не вийшов результат. З початку сезону трохи лікувалася, був надрив стегна», – розповіла спортсменка.

38-річна Ольга Саладуха – одна із найтитулованіших легкоатлеток в історії України. Спортсменка, яка спеціалізується у потрійному стрибку тричі вигравала чемпіонат Європи, здобувала «золото» на чемпіонаті світу та вигравала "бронзу" Олімпіади-2012.

У липні 2019 року Саладуха стала народною депутаткою України. Вона потрапила до Верховної Ради за списком президентської партії «Слуга народу».