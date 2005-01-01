Українська шаблістка Ольга Харлан виграла «золото» на етапі Гран-прі з фехтування у Сеулі

У вирішальному протистоянні Ольга Харлан перемогла угорку Анну Мартон

Олімпійська чемпіонка і чинна чемпіонка світу українка Ольга Харлан здобула золоту медаль на етапі Гран-прі з фехтування на шаблях у Сеулі (Республіка Корея). Про це пише «Укрінформ».

На шляху до фіналу Харлан перемогла італійку Кьяру Морміле (15:12), японку Рісу Такашиму (15:7), Чой Суйьон з Республіки Корея (15:11) та румунку Бьянку Паску (15:14), а у вирішальному протистоянні Ольга з рахунком 15:7 взяла гору над угоркою Анною Мартон, якій дісталося «срібло».

Крім Паску, бронзовим призером корейського етапу Гран-прі також стала німкеня Анна Лімбах.

У чоловічому турнірі шаблістів одесит Андрій Ягодка посів 30-те місце серед 145 учасників.

Нагадаємо, наприкінці минулого року Харлан виграла також етап Гран-прі в Мексиці.