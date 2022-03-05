Неподалік від Балаклії українські десантники розбили колону ворога, яка прямувала в бік Дніпропетровської області. Про це повідомили у 25-й окремій повітрянодесантній Січеславській бригаді.

«Сьогодні, силами зведеного підрозділу 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади було зупинено колони ворога, які намагалася вирушити у бік Дніпропетровщини зі сторони Балаклії», – йдеться в повідомленні у Facebook.

Під час операції українські військові знищили техніку та живу силу противника.

Нагадаємо, раніше у Чернігівській області українські військові розбили сили противника, зупинивши його просування в бік Києва. Ворожу техніку спалили, а самі російські військові втекли.

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