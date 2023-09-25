Ірина Підгайна та Артем Коваль здобули «золото» на п’ятому етапі юніорського Гран прі

Український танцювальний дует Ірина Підгайна та Артем Коваль здобули «золото» на п’ятому етапі юніорського Гран- прі, який завершився у Будапешті.

Учні Галини Чурілової та Олени Онищенко і в ритм-танці, і в довільному отримали другу суму балів, але за підсумками двох виступів вони набрали найкращу суму, 149.42 бали.

15-річна Ірина Підгайна та 19-річний Артем Коваль – вихованці одеської СДЮСШОР «Крижинка». Наразі через російську агресію в Україні вони тренуються у Відні в групі харківської тренерки Галини Чурілової. Постановниками їхніх програм є відомі українські танцюристи Олександра Назарова та Максим Нікітін.

Нагадаємо, що срібну нагороду турніру в парному катанні виборола українська спортивна пара Віолетта Сєрова/Іван Хобта (тренер Пилип Залевський). А на попередньому етапі юніорського Гран-прі у Стамбулі перемогу здобув український танцювальний дует Марія Пінчук/Микита Погорєлов, які також є учнями Галини Чурілової.